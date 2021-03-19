В Орловской области из-за разлива Оки затопило уже два моста. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области из-за разлива Оки затопило уже два моста. Такие данные на 19 марта 2021 приводит Главное управление регионального МЧС России.

Первым в зоне подтопления оказался мост в деревне Тайное Орловского района. Переправа, соединяющая деревни Тайное и Касьяновка, попадает в зону подтопления практически ежегодно. Сейчас уровень воды поднялся на 15 сантиметров выше моста, он перекрыт.

Теперь затопило моста возле деревни Городище Башкатовского сельского поселения Мценского района. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено. Объехать его можно по маршруту: Городище – Апальково – Отрадинское.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Отметим, оба моста низководные и зачастую даже небольшое повышение уровня воды ведет к их подтоплению. В целом сильного паводка в этом году не ожидается.

- Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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