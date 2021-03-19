Коронавирус в Орловской области, 19 марта 2021: умерли еще пять человек

Коронавирус в Орловской области, 19 марта 2021 Фото: Архив "КП"

По данным, озвученным федеральным оперштабом 19 марта 2021, в Орловской области зафиксировано еще 61 случай заражения коронавирусом. Сейчас в регионе проходят лечение 2233 человека.

За год пандемии в Орловской области заболели 31 696 человек, из них 28 970 смогли победить болезнь и вылечиться. Накануне из больниц выписались 60 пациентов.

Однако статистика смертности продолжает пополняться новыми летальными исходами. Подтверждено еще пять смертей. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 493 жителей региона.

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