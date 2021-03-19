В Орловской области из-за коронавируса частично закрыты 7 классов в 6 школах Фото: Архив "КП"

В четверг, 18 марта, в Орле прошло очередное заседание оперштаба. В центре внимания – ситуация с коронавирусом в образовательных организациях.

По информации руководителя областного Департамента образования Татьяны Крымовой, сейчас в регионе нет очагов заболеваемости коронавирусом и все образовательные организации работают в штатном режиме.

Однако на карантине из-за коронавируса находится 1 группа детского сада в городе Орле, частично закрыты 7 классов в 6 школах городов Орел и Болхов, а также 2 группы в Орловском технологическом техникуме.

Коронавирусом болеют 5 воспитанников и 18 сотрудников детских садов, 22 школьника и 51 учитель, три студента и пять преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

- В регионе продолжается работа информированию сотрудников образовательных учреждений о вакцинации. В настоящее время ее прошли 1043 сотрудника образования, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства орловской области.

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