В Заводском районе Орла полицейские и студенты закрасили 40 реклам наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Заводском районе Орла прошла антинаркотическая акция «Закрась рекламу смерти». Полицейские и студенты устроили рейд по улицах города и уничтожили порядка 40 опасных надписей на жилых домах и зданиях.

Хотя за нанесение на здания незаконной рекламы по продаже наркотиков грозит административное наказание по 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств» и штраф от 4 до 5 тысяч рублей, надписи регулярно появляются на зданиях. Поэтому полиция проводит акцию на постоянной основе.

- Мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники полиции и общественники продолжат проводить и в других районах города, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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