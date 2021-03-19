На улицах Пожарная и Карьерная в Орле временно ограничат движение

. Фото: Архив "КП"

На двух улицах Советского района Орла с 22 марта по 2 апреля будет введено временно ограничено движение транспорта. Связано это с прокладкой участка сети газопровода.

По информации администрации Орла, ограничения коснутся участка от дома №33 на Пожарной до пересечения с Карьерной улицей, а также от дома №18 до здания №1 на Карьерной.

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