В Орловской области решают, какой станет усадьба Шеншиных после благоустройства

Усадьба Шеншиных в Волково . Фото: пресс-служба администрации Мценского района Фото: Архив "КП"

12 марта в администрации Мценского района прошло обсуждение очередного этапа благоустройства бывшей усадьбы Шеншиных в деревне Волково. Знаковое для литературы место начали облагораживать в 2020 году. Теперь готовится проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды и получения гранта.

Архитекторы вместе с жителями Мценского района составили несколько варианты благоустройства усадебного парка. Среди них восстановление облика дома Шеншиных с кустами сирени и фруктовым садом, создание спортивной и детской площадок, веревочного городка, канатной дороги, свадебных и детских фотозон.

- Все предложения, озвученные в рамках двухдневного обсуждения, будут учтены проектировщиками при разработке проекта. Кроме того, все желающие могут поделиться своими идеями благоустройства в рамках онлайн-анкетирования, - сообщает пресс-служба администрации Мценского района.

Поделиться своими идеями можно до 20 марта включительно. Голосование проходит здесь.

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