В Орловской области появится обсерватор для контактировавших с COVID-пациентами

На базе Дубоворощенского Дома ветеранов планируют сделать обсерватор Фото: Архив "КП"

В четверг, 18 марта, стало известно, что в Орловской области вновь появится обсерватор для тех, кто контактировал зараженными коронавирусом. Пока рассматривается вопрос о его организации на базе Дубоворощенского Дома ветеранов в Орловском районе.

Такое решение озвучил глава региона Андрей Клычков на заседании оперативного штаба.

- Несмотря на частичную стабилизацию ситуации по коронавирусной инфекции, необходимость обсерватора на территории области очевидна. Он позволит локализовать отдельные случаи заболевания и не создавать условий для ее распространения в закрытых учреждениях, − пояснил губернатор.

В обсерваторе будут размещать прибывших из эпидемически неблагополучной территории, из-за рубежа и контактировавших с заболевшими COVID-19. Это коснется тех, что не имеет возможность самоизолироваться дома.

Напомним, ранее обсерватор работал на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок» в Орловском районе.

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