В 2021 году в Орле новые квартиры получат 344 жителя аварийных домов Фото: Архив "КП"

Накануне, 18 марта, в Администрации Орловской области прошло совещании с главами муниципальных образований. В центре внимания оказалась проблема аварийного жилья и переселения в новые квартиры.

В Орле планируется расселить 344 человека. Сейчас уже заключено 16 из 17 контрактов на приобретение для них жилья.

В городе Ливны к расселению готовят 13 человек, живущих в аварийных домах. На данный момент запланировано заключение 4 контрактов.

- В 2021 году на переселение жильцов аварийных многоквартирных домов запланировано 331,3 млн рублей. Денежные средства предназначены для Орла и Ливен, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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