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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 9:29

Орловцы в возрасте 65+ могут выйти с «дистанционки» после вакцинации

Региональный оперштаб рассматривает возможность частичного снятия ограничений для сделавших прививку от коронавируса
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцы в возрасте 65+ могут выйти с «дистанционки» после вакцинации

Фото: Архив "КП"

Накануне, 18 марта, стало известно о продлении режима ограничительных мер по коронавирусу в Орловской области. Вместе с тем, региональный оперативный штаб не исключает возможность частичного снятия ограничений для орловцев в возрасте 65 лет и старше.

Речь идет только о тех, кто прошел вакцинацию, а ранее был вынужден работать в дистанционном формате.

- К примеру, в сфере образования работает большое число педагогов в возрасте 65 лет и старше, но вынужденных работать в дистанционном формате. Поэтому необходимо подготовить предложения по снятию определенных ограничений для граждан этой возрастной категории, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

Коронавирус в Орловской области