Орловцы в возрасте 65+ могут выйти с «дистанционки» после вакцинации Фото: Архив "КП"

Накануне, 18 марта, стало известно о продлении режима ограничительных мер по коронавирусу в Орловской области. Вместе с тем, региональный оперативный штаб не исключает возможность частичного снятия ограничений для орловцев в возрасте 65 лет и старше.

Речь идет только о тех, кто прошел вакцинацию, а ранее был вынужден работать в дистанционном формате.

- К примеру, в сфере образования работает большое число педагогов в возрасте 65 лет и старше, но вынужденных работать в дистанционном формате. Поэтому необходимо подготовить предложения по снятию определенных ограничений для граждан этой возрастной категории, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, - пояснил губернатор Андрей Клычков.