Мужчина пострадал при столкновении двух отечественных авто в Болхове

Один человек пострадал при ДТП в городе Болхове Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Один человек пострадал при столкновении двух отечественных легковушек в городе Болхове Орловской области. На перекрестке не разъехались "Лада Приора" и "ВАЗ 21099".

ДТП случилось в первой половине дня 17 марта. Сорокалетний мужчина ехал на "Приоре" по Первомайской улице районного центра в сторону улицы Маяковского. Он выехал на пересечение со 2-м Калининским переулком, стал поворачивать налево. А в этом момент во встречном направлении прямо как раз двигалась "Девяносто девятая". Машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 21099", мужчина 56 лет, получил травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась.