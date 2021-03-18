Видео спасения орловца из ледяной воды появилось в сети

Видео спасения провалившегося под лед мужчины появилось в Орле. 18 марта пожилой горожанин решил перейти Оку рядом с Красным мостом, этот маневр едва не обернулся трагедией.

Все случилось около 12 дня. Орловец рискнул выйти на подтаявший лед, несмотря на то, что в регионе царит оттепель. Поверхность не выдержала, лед треснул, мужчина очутился в ледяной воде. К счастью, дело происходило в центре города, рядом оказались люди. Очевидцы быстро вызвали МЧС, спасатели успели вовремя.

- Мужчину вытащили из полыньи с помощью спасательного круга. Его доставили на берег и передали медикам, - рассказала "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

На видео, снятого очевидцами происшествия с другого берега, видно, как проходит спасательная операция. Которая, к счастью, завершилась позитивным финалом.