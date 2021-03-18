В Орловской области владельцев земельного участка заставят убрать свалку Фото: Архив "КП"

В Орловской области трех собственников земельного участка в Успенском сельском поселении Должанского района обязали рекультивировать на нем свалку и карьер. Здесь они появились после того, как владельцы сдали в 206 году участок в аренду.

Во время рейда Россельхознадзора на земельном участке обнаружили карьерную выемку с отходами производства. Площадь свалки ТБО заняла 0,03 гектара. Еще 1,6 гектара зарастали сорной травой.

- В ходе осмотра были отобраны почвенные образцы. Агрохимическая экспертиза показала уменьшение органического вещества, что свидетельствует о деградации земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Арендатора оштрафовали на 50 тысяч рублей, а вот устранять последствия его работы придется самим собственникам. Соответствующее решение Ливенский районный суд принял в марте 2021 года.

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