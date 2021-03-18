В Орле парень нашел чужую карту, отправился магазин и попал под статью

В Заводском районе Орла полицейские задержали 22-летнего жителя Болхова. Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла полицейские задержали 22-летнего жителя Болхова. Молодой человек нашел на улице банковскую карту и решил отовариться за чужой счет. Однако далеко уйти ему не удалось, его поймали с поличным и вместе с пакетами, переполненными покупками.

Как позже выяснилось, карту обронила девушка, которая совсем недавно была в этом же магазине. Ее пропажу она обнаружила только тогда, когда на телефон стали приходить смс-сообщения о списании денег за покупки.

Девушка лишилась более 4 тысяч рублей. Однако она не растерялась, вернулась в магазин и позвонила в полицию. В этот момент в магазине было только двое молодых людей, один из них и оказался тем, кто тратил чужие деньги.

- Возбуждено уголовное дело по статье 58 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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