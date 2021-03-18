Россельхозбанк продлил акцию «Счёт в Вашу пользу» для юридических лиц и предпринимателей до конца апреля

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В рамках акции новый клиент Россельхозбанка открывает расчетный счет в рублях и выбирает один из четырех тарифных планов обслуживания: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима». На протяжении 2 месяцев с момента подключения тарифного плана банк не взимает оплату за его использование.

При выборе тарифного плана клиент может оформить бизнес-карту, что позволяет получить кэшбэк в рублевом эквиваленте за операции по оплате товаров и услуг, совершенных с помощью карты или ее реквизитов. Размер кэшбэка зависит от выбранного тарифного плана, максимальная сумма начисления – 20%. Обслуживание бизнес-карты в течение года для новых клиентов бесплатное.

«Акция стартовала в декабре прошлого года с коротким сроком в 2 месяца, но интерес к ней высокий, поэтому было принято решение продлить ее до конца мая текущего года», – отметил Юрий Есипов, заместитель директора Орловского филиала РСХБ.

Для начинающего бизнеса Россельхозбанк разработал тарифный план с льготным периодом обслуживания в течение полугода – это «Базовый Лайт». С начала действия тарифа им воспользовались 210 предпринимателей региона.

Подробнее о тарифах РКО и бизнес-карте можно узнать на сайте, в офисах Россельхозбанка и по телефону горячей линии 8-800-100-78-70.

Акция действует в рамках тарифных планов: «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» для корпора- тивных клиентов, не имеющих в АО «Россельхозбанк» счетов на дату начала акции, в том числе, не подавших в банк заявление об открытии счета до даты начала акции. Период проведения Акции – с 00:00 (по московскому времени) 01.12.2020 по 23:59 (по московскому времени) 31.05.2021. При подключении, одновременно с открытием первого расчетного счета в рублях РФ, тарифного плана «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» в течение 2 календарных месяцев не взимается ежемесячная стоимость тарифного плана, включая месяц его подключения. В течение указанного периода подача заявления на смену тарифного плана невозможна.

CashBack (кэшбэк) – вознаграждение клиенту путем возврата части потраченных средств от стоимости покупки товара или услуги. При оформлении Бизнес-карты в рамках тарифного плана «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно- кассовый оптима» и открытии первого счета Бизнес-карты Банк начисляет CashBack в размере 20% от суммы операций оплаты товаров и услуг, совершенных с помощью Бизнес-карты в первые 30 календарных дней, начиная с даты активации первой выпущенной Бизнес-карты. Выплата CashBack производится при условии, что сумма операций оплаты по счету Бизнес-карты составила не менее 10 000 рублей. Ограничение по совокупной максимальной сумме операций оплаты товаров и услуг для начисления CashBack зависит от выбранного тарифного плана. Данная информация является рекламой. Не является офертой. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.