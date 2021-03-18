Под Орлом вышедшая из берегов Ока затопила мост

Жителям местных деревень придется добираться по делам в объезд Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Паводок в Орловской области уже начался. В деревне Тайное под Орлом затопило низководный мост.

Переправа, соединяющая деревни Тайное и Касьяновка, попадает в зону подтопления практически ежегодно. Сейчас уровень воды поднялся на 15 сантиметров выше моста, он перекрыт. За ситуацией следят сотрудники МЧС.

- Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеется объездной путь по дороге с твердым покрытием Тайное-Белоберезовский-Орел протяженностью 12 км, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Какие улицы оказались в зоне подтопления и куда звонить, если настигла беда читайте здесь.