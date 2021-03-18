В Орловской области обнаружили 26 тонн зерна, зараженного насекомыми Фото: Архив "КП"

В Орловской области остановили поставку 26 тонн пшеницы на Курский комбинат хлебопродуктов. Туда зерно должно было отправить сельхозпредприятие из Знаменского района. Однако в партии обнаружили насекомых-вредителей.

Специалисты Россельхознадзора нашли в пробах зерна вредителей хлебных запасов - малого мучного хрущака и амбарного долгоносика. Насекомые находились в жизнеспособном состоянии.

- Несмотря на выявленную зараженность глава сельхозпредприятия не провел обеззараживание и осуществил выпуск в обращение небезопасного зерна. По данному факту были составлены протоколы об административном правонарушении. Наложен штраф на сумму 10 тысяч рублей и предупреждения. Кроме того, выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии зерна, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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