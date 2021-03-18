Орловского гаишника лишили звания и оштрафовали на миллион за взятку

Сотрудника ГИБДД оштрафовали и лишили звания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за получение взятки осужден бывший сотрудник ГИБДД. Гаишник взял 30 тысяч рублей, за что поплатится миллионным штрафом и невозможностью работать в органах.

Нечистого на руку полицейского из Свердловского района поймали на коррупции сотрудники собственного отдела безопасности регионального МВД. В июне 2020 года инспектор за сумму в 30 тысяч рублей согласился замять дело виновника ДТП, сбившего пешехода. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", на сегодняшний день суд вынес приговор.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с лишением его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Также он лишен специального звания «старший лейтенант полиции», - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.