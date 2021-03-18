Коронавирус в Орловской области на 18 марта: заболело и выздоровело по 63 человека

Заболеваемости коронавирусом в Орловской области идет на спад Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области продолжает идти на спад. За сутки, по данным на 18 марта, в регионе подтвердилось 63 случая заражения среди жителей.

Об этом сообщает федеральный оперштаб. Суммарное количество орловцев, заразившихся коронавирусной инфекций за месяцы наблюдения, составляет 31 635 человек.

Количество выздоровевших за сутки равно количеству заболевших, с отрицательным тестом выписаны 63 орловца. А в общей сложности излечились 28 910 человек.

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Федеральная статистика сообщает и о новых смертельных случаях, зафиксировано еще 3 смерти. Пандемия унесла жизни 488 пациентов с лабораторно диагностированным COVID-19.

За три недели в Орловской области число заболевших снизилось с 90 человек за сутки до 60-70 человек. Коэффициент распространения коронавируса составляет в регионе 0,92, тогда как в среднем по стране 1,00.

До конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и связанных с ним ограничений, в том числе орловцы обязательно должны носить маски в общественных местах.