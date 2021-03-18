Орловский Фонд капремонта пожаловался на недофинансирование

Сегодня, 18 марта, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по ЖКХ. Одной из основных тем повестки дня стал капитальный ремонт многоквартирных домов.

В ходе разбора ситуации новый и.о. директора фонда Владислав Басалаев пожаловался на то, что собираемость платежей за капремонт высокая (98%), проблемы сохраняются. Прежде всего, из-за недофинансирования самого фонда капремонта.

- Из-за нехватки финансирования мы не можем увеличить штат сотрудников и нарастить темп работы. У нас на одного куратора, конролирующего ход капремонта, приходится 120 домов. Это очень большая нагрузка, - пояснил Владислав Басалаев.

Руководитель организации заявил, что фонду необходимо дополнительно 20 миллионов рублей, чтобы доукомплектовать штат сотрудников.

Еще одной обозначенной Басалаевым проблемой стала нехватка подрядчиков, которые готовы работать с фондом. По данным 2020 года подрядных организаций насчитали 190, а фактически работали 15 из них.

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