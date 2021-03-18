Орловским больницам не хватает более полутысячи врачей

Орловским медицинским организациям не хватает более полутысячи врачей Фото: Архив "КП"

16 марта в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по здравоохранению и социальной политике. Одним из главных вопросов обсуждения стало укомплектование медицинских организаций врачами и медсестрами.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, на начало 2021 года укомплектованность врачами-специалистами составляет 77,4%, а средними медицинскими работниками — 84,4 %. Больницам нужен еще 551 врач и 271 сотрудник среднего звена.

- В числе вакансий преобладают участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой медицинской помощи, - цитирует начальника облздрава пресс-служба Орловского облсовета.

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