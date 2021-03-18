По каким адресам в Орле отключили свет и тепло 18 марта

В Орле несколько улиц остались без электричества и тепла 18 марта Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 18 марта жители нескольких улиц остались на время без электроснабжения и тепла. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

Электричества с 10.00 и до 17.00 18 марта не будет на улицах Медведева, Грузовой, переулках Тихому, Никитскому и в частном секторе на улице Добролюбова.

А без тепла остались дома №3 и №5 в Соляном переулке, отключение это плановое - здесь меняют подземный участок теплотрассы. По информации "Газпромтеплоэнерго Орел", вернется тепло в дома жителей после 17.00 18 марта.