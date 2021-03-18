В Орловской области при опрокидывании «Лады» в кювет пострадала автоледи

17 марта 2021 на 16 километре автодороги «Орел-Новосиль-Ефремов» произошло ДТП. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В среду, 17 марта, на 16 километре автодороги «Орел-Новосиль-Ефремов» произошло ДТП. В кювете оказалась отечественная легковушка «Лада Гранта».

Инцидент произошел в восемь часов вечера. 27-летняя водитель ехала со стороны поселка Залегощь в направлении Орла. В какой-то момент она не справилась с управлением и вылетела с дороги. В кювете машина опрокинулась.

- Водитель автомобиля «Лада Гранта» отпущена на амбулаторное лечение, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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