Андрей Клычков проинспектировал ход ремонта моста через Зушу в Мценске

Ремонта моста через Зушу в Мценске. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Накануне, 17 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Мценске. Одним из главных пунктов поездки стал моста через реку Зуша в районе улицы Карла Маркса.

Напомним, переправу реконструируют уже не первый год. За это время здесь успело смениться несколько подрядчиков, КСП обнаружила многомиллионные нарушения.

Теперь реконсрукцией занимается фирма ООО «ОрелДорМост». Стоимость контракта – 94,5 млн рублей. Работы должны закончиться в конце декабря 2021 года.

Сейчас на объекте монтируются водоотводы, наружное освещение, идет подготовка территории для устройства подходов. Уже завершен монтаж косоуров и лестничных маршей сходов с моста, монтаж перильного ограждения на пролетном строении. Задействовано 14 единиц техники и 25 работников.

Кроме того, этот же подрядчик ведет капитальный ремонт путепровода.

- Подрядчик активно включился в работу сразу после заключения контракта по обоим объектам. Он планирует завершить объекты гораздо раньше запланированного графика. Техника и работники для выполнения этой задачи есть, - отметил губернатор Андрей Клычков.