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Спорт17 марта 2021 18:22

В Орле годовщину присоединения Крыма к России отметят спортивно

Состоятся Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике и роуп скиппингу
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят спортивно. В городе пройдет Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике и роуп скиппингу. Посвятят спортивные состязания Крымской весне.

Гимнасты встретятся на Чемпионате "Весна Орловского полесья" 20 и 21 марта, он пройдет на площадке Училища олимпийского резерва. Класс покажут спортсменки трех разрядов, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Программа будет как индивидуальной, так и групповой. В общей сложности запланировано участие 200 гимнасток.

А на территории спорткомплекса ОрелГУ пройдет соревнование по спортивной скакалке, или роуп скиппингу. Состоятся, в том числе, и показательные выступления.

- Участниками мероприятия станут порядка 50 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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