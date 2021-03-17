Ливневку готовят к половодью Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле ливневую канализацию готовят к паводку. На проблемных участках, которые не справляются с таянием снега, уже идет откачка воды.

Лишнюю воду убирают из ливневок в районе ОГУ на Комсомольской, на улицах 2-й Посадской, Абрамова, Соколова, в переулках Межевом и Пищевом, на нескольких пересечениях дорог - Комсомольской, Гагарина и Гостиной, Грузовой и Московской, а также на улицах Бурова и Московском шоссе. Не справляется ливневая канализация со стоками по указанным адресам из-за недостаточного диаметра коллектора.

Помимо откачки воды, ливневку промывают, центральный коллектор уже прочистили. Чистят рабочие и водоотводные лотки.

- Проводится осмотр выпусков сети, попадающих в зону подтопления, проверяется запорная арматура, а если таковая отсутствует — планируется перекрытие канализационными грушами, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

По прогнозам метеорологов, половодье вот-вот начнется: лед на Оке должен вскрыться с 19 по 26 марта.