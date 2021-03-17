Больше сотни остановок в Орле запланировали привести в порядок

119 остановок в Орле обещают привести в порядок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в 2021 году запланировано привести в порядок больше сотни остановок. Павильоны ждет косметический ремонт.

Такая информация прозвучала на заседании комитета по ЖКХ городского совета, которое состоялось 17 марта. В общей сложности в надлежащий вид приведут 119 остановочных павильнонов. Обойдется ремонт чуть больше чем в 2 миллиона 75 тысяч рублей. Ремонт начнется, когда будет найден подрядчик, который возьмется за работу. Также на заседании прозвучала информация о новых остановках: их в городе планируют обустроить в этом году 14 штук.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета, в прошлом году в порядок привели 118 остановок.