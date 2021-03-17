Во Мценске иномарка сбила пешехода-нарушительницу

Амчанка неудачно перебежала дорогу и оказалась под колесами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В городе Мценске Орловской области под колесами легковой иномарки оказалась женщина-пешеход. Она решила перейти дорогу не по зебре, что обернулось не самым хорошим финалом.

Авария произошла сегодня, 17 марта, ранним утром. В пятом часу 34-летний водитель ехал за рулем "Пежо" по улице Гагарина со стороны улицы Мира районного центра. Перпендикулярно автомобилю 50-летняя пешеход решила перебежать проезжую часть. Среагировать водитель не смог и женщина оказалась под колесами. В Госавтоинспекции пояснили, что все произошло неподалеку от пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлена в Мценскую районную больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Медики оказали оказавшейся под колесами амчанке помощь и отпустили.