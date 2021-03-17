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Общество17 марта 2021 16:21

Орловец заплатил уголовный штраф испугавшись лишиться недвижимости

До этого мужчина не торопился отдавать присужденные за сбыт наркотиков 250 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле должник оплатил уголовный штраф, испугавшись лишиться своей недвижимости. Приставы наложили арест на принадлежащее мужчине коммерческое помещение, когда тот затянул с оплатой 250 тысяч рублей судебного штрафа.

Проблемы с законом у орловца возникли из-за сбыта наркотиков. По решению Фемиды, в пользу государства по уголовному делу он должен был выплатить указанную выше суму. А вот сам осужденный так не считал. Дело оказалось в службе судебных приставов. Они выяснили, что должнику принадлежит коммерческая недвижимости размером больше 140 квадратных метров, в которой расположен салон красоты.

- Судебный пристав-исполнитель наложил арест на данное имущество должника. Не желая расставаться с недвижимостью, осужденным были приняты меры по оплате уголовного штрафа в полном размере, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.