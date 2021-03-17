Билеты банка приколов вместо сбережений: в Орле обманули двух человек

В Орле мошенники оставили 74-летнюю женщину и 27-летнего парня без сбережений Фото: Архив "КП"

Накануне в Орле мошенники оставили 74-летнюю женщину и 27-летнего парня без сбережений. Преступники в очередной раз действовали под видом соцработников и сотрудников банка.

Молодой человек попался на удочку мошенников дистанционно. Они позвонили ему по телефону и сообщили ему о том, что неизвестные мошенники снимают с его счета деньги. В итоге орловец сам сообщил им пароли и коды от своей банковской карты, после чего остался без 320 тысяч рублей.

Пенсионерку застигли дома врасплох две мошенницы. Лже-соцработницы рассказали ей о том, что якобы положена компенсация в размере 50 процентов от имеющихся накоплений. Затем они попросили показать деньги, чтобы переписать номера купюр. После ухода мошенниц пенсионерка нашла купюры банка приколов вместо своих денег на «черный день» - 85 тысяч рублей.

- По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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