В Орле ожидаются ночные морозы со снегом

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле и области до конца недели ожидаются ночные морозы со снегом в придачу. Зима все еще не сдает позиций: термометры покажут до -6.

По прогнозам Орловского гидрометцентра, до конца недели в четверг 18 марта, пятницу 19 марта, а также выходные 20 и 21 марта, в дневное время температура будет +1..+5 градусов тепла. Пасмурно, дождь со снегом и атмосферное давление на уровне 739-744 мм рт.ст. Ветер с севера.

А вот ночи до конца текущей недели ожидаются холодными. Столбики термометров опустятся до отметок в -3...-5 градусов. Также в ночные часы ожидается небольшой кратковременный снег.

Когда же наконец наступит настоящая весна корреспонденту "Комсомольской правды" рассказал начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов. Читайте здесь.