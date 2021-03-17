В Орловской области почти для 200 детей нашли новые семьи

В Орловской области почти две сотни детей в 2020 году обрели новые семьи Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области почти две сотни детей в 2020 году обрели новые семьи. Это дети, ранее оставшиеся по каким-либо причинам без родителей.

Об этом рассказала руководитель соцдепартамента области Ирина Гаврилина во время сегодняшнего онлайн-брифинга с представителями СМИ. За прошлый год 153 ребенка взяты под опеку, 35 устроены в приемные семьи и 5 усыновлены. При этом усыновляли оставшихся без мам и пап маленьких орловцев не только земляки, но и жители других регионов ЦФО.

- Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях на 1 января 2021 года находятся 1483 ребенка. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 309 детей, - рассказала Ирина Гаврилина.