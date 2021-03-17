В Орле одобрили установку бюста полководца на площади Жукова

В Орле одобрили установку бюста маршала Георгия Жукова. Фото: эскиз проекта

Сегодня, 17 марта, в Орле на заседании профильного комитета горсовета депутаты одобрили проект установки бюста маршала Георгия Жукова на одноименной площади.

Монумент, состоящий из бюста и гранитного пьедестала, планируют установить в сквере около пересечения улиц Тургенева и Лескова. От стадиона и площади его отделят зелеными насаждениями.

- Общая стоимость бюста и гранитного постамента — 876 тысяч рублей. Автор бюста стал московский скульптор Артур Маргарян. Расходы по проектированию, изготовлению и установке бюста маршалу Жукову будут произведены за счет реализация наказов избирателей депутатам Орловского облсовета, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

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