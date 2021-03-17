Орлу не хватает денег на летний отдых детей-инвалидов и сирот Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 марта, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике. В центре внимания предстоящий летний отдых детей.

В 2020 году в городе отменили пришкольные летние лагеря из-за пандемии. В этом их все же планируют организовать. Однако финансирование значительно ужали и обеспечить места в лагерях для всех малышей льготных категорий пока не получается.

- При организации летнего отдыха детей из многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов бюджет берет на себя 100% расходов по плате питания. Однако в городском бюджете 2021 года на это выделено 13,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

За эту сумму можно обеспечить отдых не более чем 5790 детей. В 2019 году таких льготников было 6200 человек. Теперь городу необходимо найти недостающие 3,3 млн рублей, чтобы помочь не снизить планку позапрошлого года.

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