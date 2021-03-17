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Общество17 марта 2021 14:27

Объезд Красного моста в Орле: на улице Фомина усилят освещение

Здесь установят дополнительные фонари
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На улице Фомина в Орле усилят освещение фонарями с Красного моста

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 17 марта, на заседании комитета Орловского горсовета по ЖКХ депутаты затронули проблему с освещением на объездных Красного моста.

Напомним, 1 февраля из-за закрытия переправы на масштабную реконструкцию, весь транспорт начал двигаться по смежным улицам. В частности, по улице Фомина.

— Трафик движения в разы увеличен, рядом расположены социальные объекты и это стало небезопасным для детей, — подчеркнул депутат горсовета Юрий Котляр.

Ситуацию с освещением на улице Фомина городские власти пообещали решить. Администрация Орла сообщила, что планирует установить здесь фонари с Красного моста.

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Реконструкция Красного моста в Орле