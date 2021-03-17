Орловчанка села в колонию почти на 4 года из-за алиментов
Фото: Архив "КП"
Орловчанку приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Причиной стало ее систематическое уклонение от выплаты алиментов на несовершеннолетнюю дочь.
Дело в том, что женщина была ранее судима. Ее освободили условно-досрочно, но с испытательным сроком. В этот период она и успела накопить задолженность по алиментам - более 92 000 рублей. При этом, по данным прокуратуры, мать фактически самоустранилась от содержания своего несовершеннолетнего ребенка и нигде не работала.
- Ранее жительница Глазуновского района ранее была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительной причины. Однако с учетом того, что что преступление она совершила в период испытательного срока условного осуждения, по совокупности приговоров ей назначено наказание в виде лишения свободы, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
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