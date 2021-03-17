В Орловской области выберут дерево с самым необычным обликом Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области выберут дерево самой причудливой формы и необычным обликом. Жителям региона предлагают активно поучаствовать в создании фотоальбома таких деревьев.

Каждый желающий может поделиться снимками деревьев, выделяющихся среди своих «сородичей» странными изгибами ствола, ветвями, формой. Главное, чтобы они росли именно на территории Орловской области, фото из других регионов не подойдут. Еще одно важное условие – необходимо укать точные место произрастания дерева.

- Все присланные работы одновременно будут размещаться на официальных страницах Управления лесами в соцсетях. Голосование за самое необычное дерево пройдет путем суммарного подсчета «лайков», - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.

Итоги голосования подведут к Дню работников леса (третье воскресенье сентября).

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