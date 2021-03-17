В Орловской области климатическая весна 2021 ожидается в третьей декаде марта
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области климатическая весна ожидается в третьей декаде марта. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.
По предварительным прогнозам синоптиков, в 20-х чисел месяца в регионе начнется повышение температур и интенсивное снеготаяние.
- Это уже неизбежный сезонный процесс, настоящая климатическая весна, - пояснил «КП-Орел» Валерий Селихов.
При этом лед на реках вскроется в период с 19 по 26 марта. Уровень воды на реке Оке будет ниже нормы примерно на 0,2-1,3 метра. Так что, сильного паводка не ожидается. В зоне подтопления могут оказаться только низководные мосты.
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