В Орловской области по 5 тысяч на детей получили 18 тысяч человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2020 году единовременное пособие в 5 тысяч рублей на детей получили 18 тысяч человек. Об этом рассказала глава социального департамента региона Ирина Гаврилина во время сегодняшнего онлайн-брифинга с журналистами.

Речь идет о пособии, выделенном в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса. Предназначались деньги семьям чей доход не превышает прожиточного минимума. Не все родители смогли воспользоваться этим денежным обеспечением. По словам Ирины Гаврилиной отказывали семьям в выплате пособия по объективным причинам.

- В 25% случаев доход был выше прожиточного минимума, а в 72% случаев заявители предоставили неполные или недостоверные данные. Были и иные причины, например недостижение возраста трех лет, - сообщила чиновница.

При этом социальный департамент сам запрашивал данные о доходах семей из налоговых органов. Сейчас на рассмотрении находится еще два подобных обращения от орловцев.