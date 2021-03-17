В Орле 90-летний пенсионер травмировался при падении в автобусе

В Орле пожилой пассажир травмировался при падении в автобусе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле 90-летний пенсионер получил травмы в автобусе. Пожилой мужчина упал в общественном транспорте.

ДТП случилось в Заводском районе города 16 марта. Автобус марки "ЛИАЗ", за рулем которого сидел 37-летний водитель, отъезжал от остановки "Автовокзал" на Комсмольской, расположенной напротив кинотеатра "Современник". Видимо автобус сделал резкий маневр и пожилой пассажир не удержался.

- В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские за прошедший день в общей сложности насчитали 24 дорожно-транспортных происшествия на дорогах региона. Из них с пострадавшими 3 ДТП.