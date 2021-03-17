Коронавирус в Орловской области на 17 марта: заболело 64 человека, 66 выздоровело

В Орловской области есть новые случаи заражения, выздоровления и смертей Фото: Архив "КП"

Данные о ситуации с распространением COVID-19 в России представил федеральный оперштаб. В Орловской области есть новые случаи заражения, выздоровления и смертей.

Согласно федеральной статистике, за сутки в регионе подтверждено 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей. За все время наблюдения ковидом заразились 31 572 жителя Орловской области.

Выздоровевших за сутки не значительно, но все же больше, чем заболевших. Выписаны из стационара или сняты с домашнего наблюдения 66 орловцев. В общей сложности излечиться смогли 28 847 человек.

Новых смертельных случаев зафиксировано еще 2. Пандемия унесла жизни 485 орловцев, у которых лабораторно был диагностирован COVID-19.