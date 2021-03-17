В Орле владельцев электромобилей предложили освободить от налога

Власти хотят простимулировать орловцев покупать экологичный транспорт Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области прозвучала инициатива освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Идею поддержали депутаты регионального заксобрания и вопрос вынесут на ближайшую сессию.

Тема обсуждалась на заседании комитета по финансам облсовета 16 марта. Было отмечено, что освобождение от налога должно быть предусмотрено для владельцев авто, которые приводятся в движение исключительно силой электричества. То есть владельцам гибридов сэкономить не удастся. Цель такого налогового послабления - простимулировать орловцев пересесть на экологичный транспорт. Правда, пока что жителей региона не особенно волнует вопрос экологии: на Орловщине не зарегистрировано ни одного автомобиля с электрическим приводом.

- Освобождение от налога хозяев электромобилей позволит повысить интерес к приобретению и использованию данного вида транспортных средств, что, в свою очередь, благотворно будет сказываться на экологии региона, - прокомментировал спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский.