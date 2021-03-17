Затраты на демонтаж цирка «Триумф» в Орле могут лечь на городскую казну

Демонтаж цирка «Триумф» в Орле может лечь на городскую казну Фото: Архив "КП"

В Орле продолжаются споры из-за площади Жукова. На этот раз из-за расположенного на ней цирка «Триумф». Еще осенью прошлого года суд принял решение о его демонтаже, однако руководителям цирка дали отсрочку до 1 апреля 2021 года.

Проблема оказалась в том, что у цирка нет средств на демонтаж собственных сооружений. Теперь городские власти и депутаты беспокоятся, что это придется делать за счет городского бюджета.

- В настоящее время администрацией города разработан план мероприятий по освобождению площади Маршала Жукова от сооружений цирка. Этот план утвержден распоряжением администрации 21 января 2021 года. Кроме того, уже сейчас МКУ «УКХ г. Орла» готовит проектно-сметную документацию, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Администрации города, по всей видимости, решать проблемы и с местом для содержания животных, которые находятся в трейлерах цирка.

— Наличие животных в цирке — это давление на городскую власть. Мы понимаем, что в случае, если руководство цирка не найдет средств на демонтаж — это снова ляжет на городскую казну, - заявил Владимир Негин, заместитель председателя горсовета.

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