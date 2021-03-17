В Орловской области оптимизируют процесс установки охранных зон объектов культурного наследия

В 2020 году Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области присоединилось к пилотному проекту «Эффективный регион». Чиновники решили оптимизировать процесс установки охранных зон объектов культурного наследия и сделать его более быстрым.

В Правительстве Орловской области начинания Управления оценили положительно.

- В результате удалось повысить эффективность работы, а также снизить время предоставления услуг по установке и утверждению зон охраны объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Так, были уменьшены сроки рассмотрения обращения и подготовки сопутствующих документов.

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