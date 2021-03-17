В Орловской области «ВАЗ» вылетел с дороги и опрокинулся рядом с полем

В Шаблыкинском районе 16 марта 2021 «ВАЗ» вылетел с дороги и опрокинулся. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Во вторник, 16 марта, в Шаблыкинском районе на автодороге «Шаблыкино - Навля – Муравельник» произошло ДТП с переворотом. Отечественная легковушка вылетела с дороги и опрокинулась в кювете рядом с полем.

Инцидент произошел в 10:15 часов утра. 48-летний водитель «ВАЗ 21150» не справился с управлением. В результате аварии пострадал пассажир легковушки – 42-летний мужчина. Он получил травмы, однако госпитализация не потребовалась.

- Водитель не учел дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения, -пояснили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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