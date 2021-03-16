На замглавы администрации Залегощенского района завели дело о халатности

Строительство дороги в орловском райцентре обернулось рядом уголовных дел Фото: Архив "КП"

В Орловской области на заместителя главы администрации Залегощенского района завели уголовное дело из-за украденных на ремонте дороги денег. Чиновника подозревают в халатности.

Уголовным разбирательством обернулась реконструкция дороги в Залегощенском районе. Ранее под преследование по статье «Мошенничество» попал руководитель подрядной организации, занимавшейся ремонтом. Тот приписал по бумагам большее количество стройматериалов, чем использовалось на самом деле. Наварился директор фирмы таким образом более чем на миллион рублей.

Теперь же, после проведенной прокуратурой проверки, следователи возбудили еще одно уголовно дело, на этот раз фигурантом его стал местный чиновник.

- Несмотря на то, что часть работ по контракту фактически выполнена не была, заместителем главы администрации района подписаны соответствующие документы, содержащие ложные сведения о выполнении работ в полном объеме на общую сумму более 3 млн рублей, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

На лицо оказалась халатность сотрудника администрации.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.