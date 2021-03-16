В Орле подешевели свинина и сливочное масло, но подорожали яйца и картошка

Орелстат рассказал о динамике цен на продукты Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат рассказал о динамике цен на продукты в регионе за месяц. Согласно данным статистики, в феврале на прилавках стала меньше стоить свинина и сливочное масло, но подорожали куриные яйца и картошка.

В целом по сравнению с январем ценник на социально значимые продуктовые товары не особенно изменился. Так, свиное мясо (кроме бескостного) с 259 рублей подешевело до 253 за кило, сливочное масло с 659 до 653 рублей, черный чай упал в стоимости с 819 до 815 рублей за килограмм. А вот куриные яйца в среднем с 72 рублей за десяток в январе подорожали до 76 рублей в феврале. Выросло в цене подсолнечное масло со 120 до 122 рублей, хлеб из пшеничной муки из 42 до 45 рублей, картофель подрос в стоимости с 24 до 27 рублей, на 5 рубелй подорожала морковь - с 30 до 35 рублей.

Не изменились цены на говядину, баранину, свежемороженую рыбу, не сильно изменились в цене в сторону роста гречка, пшеничная мука, молоко.