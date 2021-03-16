Федеральный бюджет проспонсирует дороги в Орловской области на 2 млрд рублей

Орловская область получит больше 2 миллиардов рублей на дорожное хозяйство Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2021 году Орловская область получит больше 2 миллиардов рублей из средств федерального бюджета на дорожное хозяйство. Деньги пойдут на ремонт дорог, Красного моста и введение интеллектуальных транспортных систем.

Ранее область должна была получить около 1,3 миллиарда рублей, но позже сумма увеличилась. Итоговая цифра федеральных вливаний на сегодняшний день - 2 млрд 314 млн рублей. Об этом сообщил и.о. главы профильного департамента Алексей Субботин. Рассказал он и куда направят эти средства. Это финальный этап ремонта дороги Орел-Ефремов (20 километров до границы с Тульской областью), реконструкция Красного моста в Орле, ремонт и строительство сельских дорог, а также приведение в порядок полотна по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- В 2021 году также планируется проектирование реконструкции еще 3 мостов на региональных дорогах, работа с инвесторами по проектированию строительства и реконструкции автомобильных дорог для обеспечения связи между Кромским и Сосковским районами (дорога и мост с обходом н. п. Должонки), обходов поселка Шаблыкино и города Дмитровска, проектирование реконструкции транспортных коридоров Судбище – Ливны, Змиевка – Щигры, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.