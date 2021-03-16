Паводок в Орле 2021: лед на Оке вскроется с 19 по 26 марта

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Весеннее половодье в Орле и области вот-вот начнется. По прогнозам, в 2021 году паводок не будет слишком сильным: уровень воды в Оке ожидается не столь высоким.

Тему грядущего паводка обсудили 16 марта в обладминистрации на заседании комиссии по ЧС. По ожиданиям синоптиков уровень воды на реке Оке будет ниже нормы примерно на 0,2-1,3 метра. Поднимется водоем на 5-7 метров, тогда как нормой считается 6,9 метра, опасным уровнем 9 метров, а критическим 10,1 метра. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, вскроется лед на реке 19-26 марта.

Ниже нормы будет уровень воды и на Зуше во Мценске, и на Сосне в Ливнах. Тронется лед в конце марта, обильное таяние снегов начнется с третьей декады марта.

- В соответствии с данным прогнозом на территории области возможно подтопление 14 низководных мостов, расположенных в Орловском, Ливенском, Мценском, Новосильском районах области, и до 100 приусадебных участков в Орловском районе. По статистике ежегодно подтапливаются несколько низководных мостов из-за особенностей своего расположения, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.