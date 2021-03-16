Нескольких орловцев лишат прав и оштрафуют за пьяную езду

Орловцев, севших за руль подшофе, лишат прав и оштрафуют Фото: Ольга СУПОНЕВА

За прошедшие выходные на дорогах Орловской области полицейские провели рейд, в котором пресекали пьяное вождение. Нескольких нарушителей удалось поймать.

За руль сель в нетрезвом состоянии пятеро человек. При этом трое из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Теперь любителям употребить горячительное и сесть за баранку грозит наказание по закону: лишение права управления на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. А тем, кто пьяным водит не в первый раз, и вовсе светит уголовная ответственность.

- Если вам известно о факте управления транспортом в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом по телефону дежурной части 72-90-00, - обращаются к орловцам в региональном Управлении ГИБДД.