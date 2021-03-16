Археологи развеяли миф о подземном ходе через Оку в Орле

Археологи уверены - подземного хода через Оку не существовало Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Реконструкция Красного моста в Орле приоткрывает все новые тайны прошлого Орловщины. Только недавно археологи нашли в глубине моста могильные плиты и иные древности, а теперь они развеяли миф о том, что в городе существовал тайный подземный ход через реку Оку.

Как уже рассказывала "Комсомолка", сейчас у подножия моста трудятся ученые-археологи РАН. Сейчас они добрались до культурного слоя времен Екатерины Великой и даже Петра I. Загадок разгадать предстоит еще много, но один из мифов уже развеян: подземный ход - это всего-лишь байка.

- Уже сейчас археологи экспедиции Института РАН уверены в развенчании главного обывательского мифа. Построить подобное сооружение в то время было нереально, - цитирует научного сотрудника Института археологии РАН Олега Радюша пресс-служба городской администрации.

Те объекты, которые были и будут найдены в недрах земли, планируют объединить в единую экспозицию и экспонировать в Орловском краеведческом музее.